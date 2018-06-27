毒品藏褲檔變「大鵰」 警莞爾：是多一味的概念嗎

2018-06-27 12:00

〔記者許國楨／台中報導〕陳姓男子當街拉K被巡邏警方循異味攔查發現他褲檔異常隆起直覺有異，他開始嚷嚷肚子痛要上廁所企圖藉屎遁伺機將毒品丟包滅證，但仍被眼尖員警識破，從褲腰帶和內褲中搜出K他命和毒咖啡包，「大鵰」男瞬間變毒蟲讓員警不禁莞爾，毒品放這裡，是多一味的概念嗎。

台中市第二分局育才所巡佐林進魁、警員蕭傑隆、曹祖漢日前巡經五權路、柳川東街口時，突然聞到空氣中傳來濃濃的K他命味道，循著味道果然發現站在一棟大樓騎樓的20歲陳男相當可疑盤查，陳男一開始假裝配合表示要到大樓訪友，卻在警方詢問是否攜帶違禁物品時，開始顧左右而言他且突然嚷嚷著肚子痛急著想要上廁所。

員警直覺可疑跟著陳男到其朋友租屋處，此時一直稱肚子痛的陳男，進廁所時反而表現的扭扭捏捏態度反覆，員警唯恐陳男趁機將違禁品丟下馬桶沖掉滅證緊盯，不斷打量著陳男緊盯果然發現他的褲檔異常隆起，褲頭露出疑似塑膠袋物品非常可疑。

警方掀開陳男衣服一看，褲腰內果真帶夾著裝有6小包K他命的毒品一包，一搜身又發現內褲裡還夾著一大包毒咖啡包共15包，當場讓他百口莫辯帶回偵辦；陳男警訊中辯稱，因家中欠債讓他壓力很大，才想藉由吸毒逃避現況，當天中午剛買完毒品要去找朋友，下午就被警方查獲，實在悔不當初。

但警方對他的說詞高度存疑，懷疑他涉嫌販毒，訊後先將全案依毒品罪嫌送辦再繼續深入追查毒品來源及流向。

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