床邊抽菸未熄滅 北市熟女已賠9人、還有290萬待賠

台北市德惠街一處集合式社區大樓6樓，前年5月底發生大火，檢警事後查出是吳姓女住戶在床邊抽菸未熄滅所致。（資料照，圖擷取爆料公社）

2018-06-27 12:08

〔記者溫于德／台北報導〕台北市德惠街一處集合式社區大樓6樓，前年5月底傳出大火，檢警事後查出，年逾40的吳姓熟女在床邊抽菸未熄滅所致，刑事依過失傷害罪判刑3月確定。民事部分，吳女雖與多名住戶達成和解，但因財力不足、無法全額賠償其餘兩住戶，遭分別求償共290萬元。

據悉，求償兩人受傷均重，相對輕的男子受有一氧化碳中毒及吸入性肺傷害，較重的女子則受損短期記憶與語言表達算術等高階認知表現能力。

刑事確定判決指出，吳女前年5月29日清晨在床上抽菸後未熄滅，不但燒毀自家大門、床舖與天花板等，還延燒到其他住戶；刑庭法官基於她認罪，且已賠償多數住戶、勘認具悔意，依法判3月刑期定讞。

至於民事，吳女因無財力再賠，遭兩位傷重住戶提告求償。

民事判決提到，相對輕的男子因一氧化碳中毒及煙霧吸入性肺傷害，求償包含醫療費用、財物損失、不能工作之減少勞動能力損害與精神慰撫金在內的90萬元；承審法官認為，適當賠償金額為60萬580元，扣除已先賠償的12萬後，判賠吳48萬580元。

另就傷勢重的女子，則受有一氧化碳中毒併缺氧性腦病變、缺氧性腦症之傷害，導致注意力、短期記憶、執行功能、語言表達與算術等高階認知表現能力受損，且中樞神經系統機能遺留障礙，並有缺氧性腦傷，需持續復健治療，因此求償200萬元。法官審理後認定賠償金額以100萬元為妥，扣除已先賠償的47萬元後，判吳應賠償53萬元。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆