監守自盜！保管政府沒收汽車 偷拆零件判8月

2018-06-27 11:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市賴姓女子與台中市交通裁決處簽約，保管沒收的汽車，賴女卻指示外籍勞工，把一輛拼裝車的部分零件拆走，或用劣質低價品更換，這輛車銷毀當天，中市交通裁決處與警方發現被動手腳，賴女辯稱她擔心零件遺失，才會叫外勞拆卸保管，台中地院卻認為，如果賴女說法屬實，為何會有部分零件，被更換成劣質低價品？據此依業務侵佔罪判處徒刑8月，可上訴。

判決書指出，賴女（53歲）是中市太平區暐凱實業有限公司的負責人，該公司2016年元旦與台中市交通事件裁決處簽約，負責保管警方依違反道路交通管理處罰條例，所沒收車輛的搬運、保管與銷毀，銷毀的車輛再由台中市交通裁決處依廢鐵秤重方式，以每公斤5元回售給暐凱公司。

不料，賴女卻在同年6月間，指示外勞把保管的1輛拼裝車，拆下市價2500元的防爆油箱、市價4800的渦輪增壓器、市價2800元的汽油油軌與調壓閥，以及市價1500元進氣端金屬高壓管、市價1800元的渦輪增壓中央冷卻器與600元排氣管，暗中藏放在公司內，部分被拆卸的零件，再用劣質低價品更換。

台中市交通裁決處在同年10月21日會同台中區監理站、國道公路警察第三公路警察大隊泰安分隊，執行這輛拼裝車銷毀程序時，發現拼裝車零件短少，與檔案照片比對，確認零件被拆走短少，部分零件被更換，賴女得知東窗事發，趕緊把拆下的零件又裝回去，但仍有排氣管短少，去向不明。

台中地院審理時，賴女宣稱公司區域大，物品容易失竊，她才叫外勞把零件拆下保管，但外勞卻忘記裝回去，她堅稱無侵佔犯意，但法官卻認為，如果賴女所說屬實，為何會有部分零件，已經被更換劣質低價品？法官不採信賴女辯詞，依業務侵佔罪判處徒刑8月，可以上訴。