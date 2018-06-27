代友尋仇反挨槍 子彈穿頸差0.1公分就GG了

2018-06-27 11:42

［記者廖淑玲／雲林報導］幸運的0.1公分！

陳姓男子前天晚間為友出頭陪同尋仇，對方開槍子彈擦過頸部外皮只差0.1公分未射穿大動脈，經緊急手術逃過死劫，31歲槍手蔡宗恩開了4槍後逃逸，警方昨天下午策動兇嫌到案並查扣1支改造手槍，今天遭檢方聲押。

設籍四湖鄉的蔡宗恩與陳姓友人素有嫌隙，雙方約定前晚10點在褒忠國小操場「對幹」，當時陳男陪同友人及其他10餘名不詳男子浩浩蕩蕩在學校旁的麵店吃宵夜，蔡宗恩則與弟弟一起前往，一到現場發現對方人數眾多，自知打不贏，於是在麵攤前先對空鳴槍，一時槍響後眾人鳥獸散。

陳男欲開車離開現場時，蔡男欲擊發第二槍時卡彈，退開彈匣重新上膛，再擊發子彈時擊中陳男駕駛的自小客車副駕駛座旁的玻璃，子彈再擦過楊男的頸部，陳男開車逃逸逃進褒忠分駐所報警，警方將陳男送往大林慈濟醫院手術急救，已無大礙。

警方全面查緝追捕蔡男及分別傳訊當天準備滋事的雙方人馬，蔡男自知無處可逃，昨天下午到褒忠分駐所投案，並帶警方到其老家的三合院起出作案的改造手槍1支。

虎尾分局偵查隊長郭建宏指出，陳男遭子彈穿過頸部外皮，送醫後已脫離險境，若再深入0.1公分射中頸部動脈，後果不堪設想，堪稱非常幸運。

沒有前科紀錄的蔡男到案後供稱，因與對方有過節才準備尋仇，未料對方人馬眾多，才會持槍對空鳴槍，只是想嚇唬一下其他人，後來發現對方有人開車要衝撞他，才對車子開槍，根本不知道車子裡坐的是誰，至於槍枝及子彈是北港一名友人2年前寄放在他家的，至此該友人就未連絡，昨晚訊後警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪移送，檢方以蔡男惡行重大今天諭令聲押。