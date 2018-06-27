慣竊瘋世足偷錢忙下注 警站身後渾然不知

2018-06-27 11:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓慣竊平日沈迷下注運動彩券，最近世足賽打得火熱，卻苦於沒錢竟行竊貨車司機近3萬元現金後跑到彩券行下注，警方循線上門查緝時他還緊盯著電腦螢幕關心賽事，連警方站在身後都渾然不知，直到警方拍肩還裝傻，最後見事證明確才坦認，結果不僅不義之財全槓龜，還吃上竊盜官司被送辦。

台中市第六分局工業區派出所警員葉俊吉上週二下午4點多接獲蔡姓司機報案，表示貨車稍早臨停西屯區工業區38路上下貨物時，工作完畢返回車上，發現放在駕駛座旁的包包不翼而飛，損失現金2萬8000元，警方獲報展開偵辦，經過濾相關路口監視器，發現侵入車內行竊的竊賊得手後立即攔搭計程車離開，且身形很像是列管的54歲陳姓慣竊。

警方隨即擴大監視器調閱範圍，根據陳嫌下車地點展開地毯式搜尋，隔天晚間果然發現陳嫌在台灣大道與安和路口附近一間彩券行內趕往查緝，當時陳嫌手握彩券專注緊盯電腦螢幕上的世界盃足球賽戰況，渾然不知員警已站在身後多時，直到警方拍肩時還裝傻問，我在下注彩券，請問有什麼問題嗎？

警方見他反應如此淡定也未多說，馬上出示相關事證，陳嫌見東窗事發才坦認犯案供稱，平時很著迷下注運動彩券，近日世足賽打得火熱苦於沒錢下注，剛好遇見有貨車正在卸貨並發現車內有放置包包心生歹念著手行竊，得手後贓款一部分清償債務，一部分下注世足賽運彩，不過均未贏得彩金，警方則在訊後將全案依竊盜罪嫌送辦。