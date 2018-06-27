狠母與同居人澆熱水虐死7歲兒重判 律師：李母僅涉傷害罪

2018-06-27 10:45

〔記者楊國文／台北報導〕27歲婦人李庭瑜因7歲兒子阿強（化名）不服管教，竟與同居人李孟軒多次持鐵管、鐵架等物毆打阿強，甚至以毛巾曚頭、澆淋熱水等酷刑將他凌虐致死，新北地院斥責2人惡性重大，依故意傷害兒童身體致死罪，重判李女10年半、李孟軒12年半徒刑，全案上訴高等院審理後，今提訊李女兩人召開延押庭，李女兩人對將被延押都沒意見，訊後還押。

李女的律師庭訊主張，李女應僅涉及家暴傷害罪，所犯本刑並非最輕本刑5年以上重罪，不符羈押要件，合議庭表示李女兩人的羈押日將於7月4日屆滿，近日將以書面做出裁定。

判決書指出，從去年4月開始，李女2人即因不滿阿強不服管教，以鐵製手機架毆打；去年6月3日，李女與同居人叫阿強打掃做家事，阿強不聽，換來「鐵管伺候」，並命令他當晚不准回房睡，得在廚房打地鋪，翌日上午，李男發現阿強回房睡覺，氣得拿出手機自拍架毒打男童，再命他去做家事。

阿強不予理會，李男憤而持用水瓢朝著他頸部、身體潑熱水，男童被燙得哇哇大叫，在屋內四處亂竄。

李男跟在後方追打阿強，將他壓制後，拿浴巾包住他的頭部「蓋布袋」，徒手毆打其頭、胸、腹、背部，還伸腳踹，李女見狀不但未出面阻止，反聽從李男指示，再拿熱水燙阿強，致使阿強二度燙傷。直至2人晚間發現阿強已無氣息，才將他送醫，但已回天乏術。

一審時，李女2人坦承犯行，合議庭斥責2人僅因阿強不聽從管教，心生不悅，凌虐阿強死亡，惡性重大，念及2人坦承犯行，有悔意，去年11月30日分別判李女10年半、李男12半徒刑，全案上訴高院審理中。

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