遭輿論、媒體批評 《野青眾》：繼續攻擊者要為言論負責

台北市華山大草原發生分屍命案，承租場地的藝文團體「野青眾」引起關注，遭民眾爆料深夜擅闖台鐵禁區開趴等事，受到廣大輿論抨擊。（資料照）

2018-06-27 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市華山大草原發生分屍命案，承租場地的藝文團體「野青眾」引起關注，遭民眾爆料深夜擅闖台鐵禁區開趴等事，受到廣大輿論抨擊。野青眾表示，向受害者與家屬致上最深的歉意與哀悼，接受所有的批評，「針對這些事繼續攻擊的人請拿出證據並且對於自己的言論負責。」

野青眾在臉書粉絲團「120草原自治區 grassroots」上指出，草原計畫中提到「做任何你想做的事」，原本希望大家可以盡情發揮想像、共同參與，實驗各種可能，但他們未做足在這裡發生的所有事情仍須負上法律與道德責任的提醒。在音量、垃圾處理、及部分販售行為上雖有訂定使用規則，但未盡嚴格執行，造成政府機關與居民的困擾，草原自治區在此向周邊居民造成的不便與困擾致歉。

野青眾發起人莊奕凡也在臉書上指出，希望參與過草原或野青眾的朋友可以心情平復，不要被輿論與媒體影響，繼續相信自己所體驗到的一切，同時也希望網路上對於不相干人士的謾罵可以停止，並且為自己的言論負責，「最後也再次為本次事件的受害者家屬至上哀悼與歉意。希望高小姐在天之靈可以安息。」

相關連結請見：