老董大搞婚外情 卻因小三破產挨告...

2018-06-27 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕76歲已婚的林宏洋曾是香港商南川公司、廣州華洋皮革製品有限公司、台灣慧禾企業有限公司的老闆，2004年他卻因為小三，陷入廣州公司破產、香港公司無法營業的慘況。

據《蘋果》報導，林宏洋說，蘇女2002年開始到他的公司工作，負責中國、香港內帳、查帳，2004年底他和蘇女交往後，蘇女2度以公司財務有問題為由，讓銀行審核公司的數千萬融資過不了，因此交往3年後林男決定分手，後來林男懷疑公司款項被蘇女掏空，查帳後發現蘇女在2006年12月到隔年5月期間，自公司轉出5筆總計41萬美元（約1200萬元台幣）到她的私人帳戶，氣得告蘇女業務侵占、背信，但檢方均不起訴，還反被蘇女指控誣告。

蘇女表示，兩人交往時，同居、財產共有就像夫妻，她幫林男打拚事業，41萬美金是林男心甘情願給與；但林男堅稱蘇女掏空公司資產，他另起查帳發現蘇女早聯手中國白手套掏空公司，總計323萬美金（約1.6億元台幣）。

林男的律師指出，根據清查，2006年起蘇女的帳戶在短短2年間就多了美金300多萬（約1億多元台幣），這不是一般人能短時間就獲得的數目，且林男指控蘇女侵占的41萬美金，不能從公司帳戶轉入私人帳戶，主張林男不是誣告。

一審認為，41萬美金是林男因為情侶間的情誼，轉帳給蘇淑燕，將林男依誣告罪判處6月徒刑、不能易科罰金。但高院認為，公司與蘇女無交易往來沒理由轉帳給蘇女，且蘇女對公司轉帳給她的供詞矛盾，高院認定林男指控非平白無故，改判林男無罪。林男為了討回公司資產，已另外指控蘇女掏空公司資產1.6億元。