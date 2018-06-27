酒駕開贓車被攔 男拿鐮刀「絕地求生」這下GG惹

2018-06-27 08:51

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名花蓮籍吳姓男子，前晚酒駕發現警車巡邏，心虛緊急迴轉引起警方注意攔查，男子嚇得加速逃逸，遭警網攔截時還試圖衝撞，最後拿著車上拾來的鐮刀與警方對峙，過程宛如熱門手機遊戲「絕地求生」，不過結局並非「大吉大利、今晚吃雞」，男子最終棄械投降「移送法辦、這下GG」。

駕駛自小客貨的吳嫌，前晚凌晨2時許，發現巡邏警車逃逸後，警方按喇叭且鳴警笛呼叫吳嫌停車，吳嫌不但不停車，反而加速且連闖數個路口紅燈，從省北路飆到10公里外的南灣路口，由於車牌顯示為贓車，恆春警方擔心是重大要犯，立刻調派警網攔截。

吳嫌再次由南往北逃逸至車城竹社路段，見無路可逃仍不願下車，警方只能上前破窗並拉下吳嫌，沒想到吳嫌抗拒並從副駕駛座拿鐮刀作勢砍向警方，警方持槍喝斥制止，吳嫌竟還持刀逐步逼近，最後警方對空鳴槍、使用警用辣椒噴霧器，才逼吳嫌丟下鐮刀。

警方調查，吳嫌酒測值0.31MG/L，自小客貨車也是竊取而來，訊後依涉嫌竊盜、公共危險、妨害公務罪偵辦，恆春分局分局長楊龍祥表示，執勤安全是每位員警所必備之觀念，吳嫌為偷竊慣犯，警察維護治安工作沒有假期，不分晝夜，並呼籲宵小勿心存僥倖，挑戰恆警打擊犯罪維護治安之決心。

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