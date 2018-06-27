小英專機前美女保防官 被爆打包已婚上校進摩鐵

空軍美女上尉被拍到與長官上摩鐵。（圖擷取自google地圖）

2018-06-27 06:38

〔即時新聞／綜合報導〕空軍美女上尉爆醜聞！空軍作戰指揮部空軍氣象聯隊保防官齊美雯，過去曾任總統蔡英文專機的保防官，不過卻被爆與3名「校級」長官關係匪淺，還被爆涉及違紀與關說，甚至載著已婚上校政戰主任楊淵琛，滑入摩鐵待了3小時。

齊美雯否認傳聞 空軍：查無違紀關說

《周刊王》報導，齊美雯對此回應，當天請假離營時，剛好遇到楊淵琛也要離開營區，只是順道接送。針對考試，她表示考外事聯絡官開始，她至少就接獲7到10次黑函，讓她相當困擾，司令部長官也進行過3次調查，都查無實據。楊淵琛則說，當天是齊美雯順道載他去搭車。空軍司令部則強調，經查齊美雯絕無涉及違紀與關說。

齊美雯身高172公分，37歲仍單身，她本月22日被拍到載著身材高壯的上校楊淵琛進入汐止的「慾望汽車旅館」，兩人待了3小時才離去，兩人關係引發外界聯想。除了被拍到與楊淵琛上摩鐵，齊美雯也被爆與另外兩名「校級長官」關係匪淺，其中一人已被迫退伍，另一中校則被調到偏遠單位。

報導還提到，齊美雯短短3個月就能從花蓮調到台北，有空軍人士爆料，去年齊美雯考少校，楊淵琛就曾力挺齊美雯，甚至親自向「長官」請託，最後考試真的因為齊美雯而延期。