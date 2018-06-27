新手騎士練車 男大生自摔爆頭亡

台北海院18歲的杜姓男大生，昨天深夜在百齡右岸河濱公園練車時，疑自撞水泥階梯摔車，送醫急救不治。（記者陳恩惠攝）

2018-06-27 05:52

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北市承德橋下的河濱公園，昨天深夜發生一起騎士新手上路，意外自摔傷重致死事件！年初剛滿18歲，考上鴐照的杜姓男大生，騎著新買的機車，到百齡右岸河濱公園練車，疑似撞上看台階段自摔，安全帽噴飛，頭部重創送醫不治，家屬在急診室哭斷腸，同行4友人、同學則嚇壞。

士林警方昨晚11時40分據報，位於承德橋下發生機車自摔、騎士頭破血流的嚴重事故，交通分隊員警趕到現場，發現事故現埸並非一般道路，而是百齡右岸河濱公園的自行車道，依規定汽、機車不得進入行駛於河濱公園中。

消防局救護人員到場，發現18歲杜姓騎士自撞摔車時，安全帽當場彈飛，以致騎士的頭部嚴重受創，送醫時已失去生命跡象，急救至今天凌晨1時仍不治，接到消息趕來的父親和姊姊，當場在急診室崩潰大哭，令人鼻酸。

警方事後也帶回同行的4名友人、同學調查，他們表示，大夥全是台北海洋科技大學的學生，事發當時他們都坐在一旁滑手機，只有杜生自己在練車，聽到撞撃聲響時抬頭，只見杜生倒地不起，頭部受傷，嚇得趕緊求救。