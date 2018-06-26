離譜！男友性侵朋友 她冷眼在旁滑手機

2018-06-26 23:46

〔記者陳慰慈／新北報導〕65歲李姓男子（在押）被控得知女友的友人小珍（化名）患有輕度心智障礙，幫她慶生結束後，邀約小珍到他家聊天，卻以小珍血路不順幫其按摩為由，要求小珍脫去衣褲，硬上性侵得逞，還持刀恫稱：「不要接電話，不然妳全家就會有事情」，離譜的是，案發時，李男女友竟在一旁滑手機，未阻止男友惡行，新北地檢署今依加重強制性交、恐嚇罪嫌起訴李男。

起訴指出，今年3月下午5時許，李男與女友到卡拉OK店幫小珍慶生，在唱歌、喝酒過程，李男發現小珍有心智障礙，竟起了歹念，晚間9時許散場後，邀約小珍與他及女友一起返回他住處，接著聲稱小珍血路不順，可以幫她按摩，要求小珍脫去衣褲，期間小珍母不斷打電話給遲歸的小珍，李男卻不准小珍接電話，也不讓她回家，將小珍撲倒在床上，強吻其嘴唇、胸部，性侵得逞，完事後還持水果刀對小珍恫嚇：「不要接電話，不然妳全家就會有事情」，扯的是，李男女友竟當沒看到，自顧自在一旁滑手機。

晚間11時許，李男接著與女友嘿咻，小珍趁隙打電話哭著向母親求助很害怕，未料卻被李男發現，最後禁不住小珍苦苦哀求想回家，三人才一同離開住處，小珍則與母親相約在捷運站碰面，當晚就去報案。

開庭時，李男辯稱小珍在他住處洗完澡後，就脫光躺在床上，期間她的電話有響，但她都沒接，否認犯行。

李男女友出庭證稱，警詢時說謊是因為男友叫她不要多說，坦承男友確實強暴小珍，檢方依據李男女友案發後傳訊責怪小珍報警，及小珍指述與胸部、下體採集到李男DNA，不採信李男辯詞，將他起訴。

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