大樂透頭獎開出 單注獨得1億獎落基隆

2018-06-26 22:15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕才隔兩期就開出！今晚開獎的第107000055期大樂透頭獎再開出，1注獨得獎金1億元，獎落基隆市中正區義二路134號「八八八彩券行」。

本期大樂透中獎號碼為「05、09、11、23、37、44」，特別號「24」，頭獎1注獨得1億元，2獎同樣1注獨得227.5萬元。

另外，今晚開獎的第107000152期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落台南市善化區中山路224號「桃采彩券行」。今晚開獎的第107000056期「雙贏彩」。