6/26 大樂透1注獨得1億！端午加碼10組百萬全開出

2018-06-26 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月26日）開獎的第107000055期大樂透，頭獎1注獨得1億元，由基隆市中正區義二路134號的「八八八彩券行」開出；第107000055期大樂透端午加碼的中獎序號10組全數開出，每組可得100萬元；第107000056期雙贏彩，頭獎摃龜；第107000152期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由台南市善化區光文里中山路224號1樓的「桃采彩券行」開出。

第107000055期大樂透中獎號碼為：「05、09、11、23、37、44，特別號：24」頭獎開出1注，可得1億元；貳獎開出1注，可得227萬5020元；參獎共52注獲得，每注可得4萬7115元；肆獎共130注獲得，每注可得1萬2115元；伍獎共2766注獲得，每注可得2000元；陸獎共3639注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬6057注獲得，每注可得400元；普獎共4萬7884注獲得，每注可得400元。

第107000055期49樂合彩中獎號碼為「05、09、11、23、37、44」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共64注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2365注中獎，每注可得1250元。

第107000056期雙贏彩中獎號碼為「03、06、08、09、11、12、13、17、18、20、22、24」，頭獎摃龜；貳獎共24注中獎，每注可得10萬元；參獎共739中獎，每注可得500元；肆獎共8668注中獎，每注可得100元。

第107000152期今彩539中獎號碼為「03、04、19、25、30」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共139注獲得，每注可得2萬元；參獎共4978注獲得，每注可得300元；肆獎共5萬7145注獲得，每注可得50元。

第107000152期39樂合彩中獎號碼為「03、04、19、25、30」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共114注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4623注中獎，每注可得1125元。

第107000152期3星彩中獎號碼為「940」，正彩共3注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000152期4星彩中獎號碼為「6477」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

第107000055期大樂透端午加碼的中獎序號共10組，分別為：

第01組：000-050-4596

第02組：000-015-6862

第03組：000-171-4437

第04組：000-269-1794

第05組：000-268-8250

第06組：000-105-2778

第07組：000-182-3857

第08組：000-048-8834

第09組：000-055-6087

第10組：000-011-5537

中獎詳情請見：10組百萬獎項、1萬組2千元獎項

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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