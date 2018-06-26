西班牙旅行被團員笑沒膽 藥師質問反遭痛毆、捏LP

2018-06-26 21:55

〔記者王俊忠／台南報導〕1名藥劑師參與2016年西班牙旅行團，在西班牙遭同團1名戴姓五金行老闆譏笑沒膽！藥師心想自己3位長輩都因病切除膽囊，對方這麼說是故意詛咒他，與戴某理論時遭毆打、扯落眼鏡，對方還用髒話不斷辱罵他，令他羞愧難當，怒告向對方求償。台南地院判五金行老闆須賠3萬多元給藥師。

這名藥師主張，2016年5月2日，旅行團在西班牙隆達1家餐廳時，戴某譏笑他「沒膽！」，因為他父親、祖父與叔公都因罹患膽結石切除膽囊，他覺得戴某這麼說有故意詛咒他的意思，在吃完晚餐後，回到遊覽車就質問戴「為何詛咒我沒膽？」。

藥師說，沒想到戴某反嗆他「要不然你想怎樣，要打來啊！」，他走向戴某座位時，戴某即起身與他發生肢體衝突，戴不斷打他頭部、眼鏡遭扯落，戴還當眾揉捏他的下體，雙方互毆動作停止後，戴仍不斷以不堪入耳的髒話辱罵他，讓他羞愧難當、精神受到嚴重創傷，要向戴某求償修理眼鏡、額頭受傷與精神慰撫金共26萬多元。

戴某反控是藥師先打他的，他是出於防衛撥開對方手時揮到藥師的眼鏡與頭部，藥師額頭略紅腫、無其他傷勢，鏡框毀損應折舊，並未譏笑藥師沒膽或捏對方下體，會罵三字經髒話是被對方打後的情緒反應。

一審法官調閱旅行團遊覽車監視錄影確認兩人互毆時，被告有揉捏原告下體，被告持續以粗鄙髒話辱罵原告，因為原告後來未在西班牙就醫，無醫藥費支出；毀損的眼鏡折舊後殘值618元，考量雙方社經地位、原告受害程度，判戴某須賠3萬元精神慰撫金與618元眼鏡殘值給藥師，此案還可上訴。