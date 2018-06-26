大逆轉！護專女學生遭水泥預拌車輾斃 疑捐血後頭暈

謝姓男子駕駛的預拌混凝土車違規進入市區道路。（記者王捷攝）

2018-06-26 22:18

〔記者王捷／台南報導〕19歲的蔡姓護專學生26日上午騎車經過台南北區公園路與和緯路口時停車在路邊，接著突然像是失去意識從機車駕駛座上倒下，似乎同時催了油門，導致機車突然失控歪歪扭扭衝入車道，正巧一輛預拌混凝土車經過擦撞輾壓，蔡女頭部變形當場死亡，監視畫面也拍到其他路過的騎士也嚇得馬上剎車。警方指出，謝姓駕駛沒有酒駕，將依業務過失致死偵辦；警方懷疑，蔡女疑似才剛剛捐血，不排除捐血後頭暈、不適可能是失控的原因之一。

車禍發生後，警方發現，謝男駕駛的預拌混凝土車超過20公噸，沒有事先申請不能進入市區道路，已違反道路交通管理處罰條例；但謝男供稱，事發當時蔡女騎著機車突然暴衝到路中間，他來不及閃避。

警方在蔡女隨身包包內發現一大包關廟麵，該包關廟麵是捐血贈品，因此懷疑蔡女身體不適可能是捐血緣故，至於在案發前蔡女是否捐血，尚無法確認，警方向捐血中心詢問得知捐血次數、時間屬個資、無法告知。

據了解，蔡女身體狀況良好、沒有病史，生長在單親家庭，由母親養大，她與胞兄都念護理相關科系，這是因為家中經濟不好過，曾受到社會上許多幫助，因此母親希望兄妹倆都能回饋社會，豈料就在蔡女快學成出社會、實習期間發生車禍身亡。

蔡母到警所製作筆錄時紅了眼眶，據了解，蔡母5月才辦完長輩後事，送完了白髮人緊接著送黑髮人，讓她相當悲傷；她說，女兒平常住在永康的姑姑家，通勤上學，節省住宿費，平常打工的薪水多數都拿回給家用。

蔡女就讀的護理學校得知後也派教官到場協助，教官指出，就她了解，蔡女相當乖巧，個性內向，不太會打扮，在校人緣很好，校長已指示全力協助後事，班上同學也很惋惜。

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詭異！護專女生疑暈眩騎車暴衝 慘遭水泥攪拌車輾斃

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