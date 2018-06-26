偷包抽走現金卻按地址送回證件、鑰匙 怪賊抓到了

監視器拍到曹女,其身形打扮中性，史迪奇安全帽最醒目。（記者陳鳳麗翻攝）

2018-06-26 18:40

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮中山公園偷運動民眾包包，現金抽走證件鑰匙送回的怪賊，草屯警方抓到了！打扮中性的曹姓女子，坦承偷了3件，現金約5000多元，送回證件就單純感覺良心不安，另外她也偷到1件衣服，但因不識貨，直接將其丟棄，惟該件衣服價格6000多元，是其竊得金額最高的物品。

草屯鎮中山公園本月中旬前有多名運動民眾反映，其放置在機車座墊下和看台座椅的包包或衣服被偷，其中有3名年輕女性向地方臉書社團管理員私訊，指其包包和證件後被送回，更感覺竊賊尾隨其回家。

草屯警分局中正派出所調閱附近路口監視器畫面，鎖定1名騎深色機車，安全帽有史迪奇圖案的男子，監視器有拍到機車車牌，後來以車牌追人，25日晚間在草屯郊區某超商前發現這頂圖案特別的安全帽和車機車，車牌號碼與監視器拍的一樣，於是要求其到中正派出所說明。

這名年輕車主到派出所後，才知她是打扮很男性化的曹姓女子，現年22歲，而她也坦承在中山公園看台犯下3件竊盜案，其中有兩件裡面有現金，合計5000多元，錢抽起來，但證件和鑰匙等物品，因怕對方會著急自己也覺得愧疚，才會依身分證上的地址送回。

曹女也說，第3件其實沒有偷到現金，只有1件衣服，就找地方將它丟掉。惟警方請來遭竊的失主，才知該衣服價值6000元，是裡面價格最高的，警方認為可能曹女不識貨，也可能是衣服不是她喜歡的樣式才會丟掉。

曹女和其家人都跟警方表示，她雖有打工，但賺的錢不夠生活，才會到中山公園找目標，曹女也自動供出，也曾偷兩名同事的現金，分別是500元和3000元，也都當生活費用花掉。草屯警方已將她依竊盜罪嫌，函送南投地檢署偵辦。

草屯警方再度提醒運動民眾，公所已在周邊裝上監視器，但仍請大家運動最好不要帶包包，也不要放在看台上，貴重物品隨身攜帶，不讓宵小有下手的機會。