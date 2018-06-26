代操作股票吸金逾1億！雜貨店3姊弟 各判刑3年8月

陳文鶯、陳文隆、陳文宏3姊弟，涉嫌於陳文宏在新北市三重區開設的雜貨店「錦西食品行」，以代操股票、保證獲利，游說民眾投資，3人各被判3年8個月徒刑。（資料照）

2018-06-26 18:06

〔記者王定傳／新北報導〕陳文鶯、陳文隆、陳文宏3姊弟，在陳文宏於新北市三重區開設的雜貨店「錦西食品行」，以代操股票、保證獲利，年息37％到83％，游說民眾投資，吸金超過1億元；新北地院今依違反「銀行法」中的「非法經營銀行業務罪」，判3人各3年8個月徒刑，可上訴。

檢警調查，99年起，陳家3姊弟與共犯黃崇庭及自稱「鄭博元」的男子合作，對外自稱為「阿元集團」，宣稱由「阿元」代為操作股票，歷年獲利高達投資本金的37％到83％，如果虧損，投資本金沒超過1000萬，可全數取回；超過1000萬，也能拿回70至75％本金。

不少投資人覺得好賺，拿回部分利息後，本金加碼再投入，並「呷好道相報」，親朋好友一個拉一個加入，集團7年來吸金逾1億元，直到去年發不出利息，且黃崇庭失聯，全案終於曝光。

3姊弟辯稱只是分享投資經驗，不是「招攬」，但合議庭認為，陳文宏曾幫黃崇庭支付1年房租，陳文隆則會定期向黃男匯報代管帳戶內餘額，陳文鶯提供自己帳戶給黃買賣股票；3人不只介紹投資內容，還提供後續獲利訊息及協助投資人領取獲利，也有獲得報酬，不是單純投資人，而是共犯。

合議庭斥責，3姊弟所為嚴重妨害國內金融秩序及經濟安定，使投資人蒙受相當金額損害，犯後未坦承犯行，態度不佳，未和解賠償，考量3人與具有決策權的犯罪核心主嫌黃崇庭相較，犯罪程度較低，惡性較輕微，依刑法59條減刑後，均判刑3年8月。