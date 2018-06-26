詐團怎知國中學號帳密？男幫助洗錢判2月賠12萬

2018-06-26 17:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕掉帳戶、提款卡老套，法官不信！李姓男子被控提供存摺、提款卡與密碼，供詐騙集團洗錢，害被害人被騙走12萬元。刑事部分他被依詐欺罪判處2月徒刑；民事部分，他又敗訴，要賠償被害人12萬元損失。

判決指出，28歲的李姓男子被控去年10月間，把國泰世華銀行的存摺、提款卡與密碼，提供給詐騙集團後，帳戶就多了一筆被害人匯入的款項。

官姓男子誤信詐騙集團詐騙手法，以為好友真的急需用錢，依對方指示匯了12萬元到李的帳戶內。官匯出後才知道被騙，趕緊報案，唯12萬元已被提領一空。警方循線查到李，釐清李的帳戶為何會淪為詐騙集團洗錢工具？

李到案稱，他國泰世華銀行帳戶是作為薪資存放之用，帳戶密碼設為國中學號，他未將密碼寫在存摺或提款卡上，可能是拿東西時，帳戶與提款卡從包包掉落而遺失。

李還說，他發現帳戶掉了後馬上有報向銀行申報遺失。不過法院調查發現，李申報遺失時並未將提款卡一併申報遺失，且他國中的學號外人如何知道，因此認為他提供帳戶供詐騙集團洗錢，依幫助犯詐欺罪判他2月徒刑。

刑事部分，法院認為李提供帳戶供詐騙集團洗錢，被依幫助詐欺罪判刑2月；民事法官則認為，李提供帳戶供詐騙集團洗錢，與官被騙走12萬元有因果關係，判李要賠償官被騙走12萬元的損失。