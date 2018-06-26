命大！小貨車從五楊高架墜落15米 母子2傷

小貨車從五楊高架掉落15米下的平面道路，車身摔得扭曲變形，車上兩人幸運撿回一命。（記者李容萍翻攝）

2018-06-26 17:00

首次上稿 16:39

更新時間 17:00

〔記者李容萍／桃園報導〕一輛滿載貨物的小貨車26日下午行經國道1號五楊高架南下55.3公里、剛過中壢服務區時疑似爆胎，突然失控越過護欄，從約15米、5層樓高處掉至中壢內定二街聯絡道，小貨車的物品散落護欄旁的道路，所幸車上的母子2人命大，雖然受傷，沒有生命危險，意識皆清醒、自行脫困。這應該是五楊高架通車以來第一次有車輛從橋上墜落地面。

國道警察五楊分隊、消防局獲報馳往救援，除立即封閉外側車道，並清理58歲張姓女駕駛和張女的22歲兒子傷口、包紮止血後送醫救治。

警、消初步調查，這對母子從新北市新莊區要到桃園市楊梅區，車上載滿螺絲，意外發生時兩人都有繫安全帶，當消防人員到場，已自行脫困；至於兩人的傷勢，媽媽頭部挫傷流血，目前意識清醒、沒有生命危險，兒子的傷勢較為輕微，只有手肘擦傷較明顯；至於翻車原因另待國道警察調查中。

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小貨車從五楊高架掉落15米下的平面道路。（記者李容萍翻攝）

小貨車從五楊高架掉落15米下的平面道路，警、消人員馳往救援。（記者李容萍翻攝）

小貨車從五楊高架掉落15米下的平面道路。（記者李容萍翻攝）