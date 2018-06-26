「訓練女兒幫打手槍」鬼父上訴三審卻自殺 判決撤銷

2018-06-26 16:40

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市31歲林姓男子在網路自稱「鬼父」，2016年間在LINE群組內張貼1歲半女兒握他生殖器的照片，並留言「我在訓練女兒幫我打手槍」。台中高分院去年判處5年6月徒刑，他上訴三審最高法院，卻於今年4月輕生身亡，最高法院5月24日撤銷罪刑，並諭知公訴不受理。

最高法院判決書指出，林男因家暴、妨害性自主等罪，被地檢署提起公訴，一審判決有罪，林男上訴二審，台中高分院去年10月撤銷原判，改依修正前的兒童及少年性交易防制條例第27條第4項，「以其他違反本人意願之方法，使未滿18歲之人被拍攝猥褻行為之電子訊號（數位相片）」，判處5年6月徒刑，林男於去年11月初上訴最高法院。

最高法院卻於今年4月30日，收到中市警局烏日分局的相驗屍體證明書影本，確認林男已自殺身亡，遺體發現時間是4月23日，並由台中地檢署相驗屬實，今年5月24日裁定原判決撤銷，公訴不受理，全案就此確定。

自稱鬼父的林男案發時已離婚，他加入LINE群組「亂倫或偷窺經驗分享」，分享年僅1歲半（虛歲2歲）的幼女，握住他的生殖器照片，還留言戲謔說，這是「訓練女兒幫我打手槍」，網友大為吃驚，轉告兒童福利團體而揭發此案。

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