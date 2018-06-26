妻子一句話 讓狡猾偷魚賊被逮

行竊過程。（記者王宣晴翻攝）

2018-06-26 15:27

〔記者王宣晴／新北報導〕57歲的曾姓男子日前清晨騎腳踏車經過某餐廳時，發現店門口放有一箱冷凍鯖魚，竟心生貪念，拿塑膠袋偷走40片鯖魚，店家營業時意外發現食材遭竊，趕緊報案，警方調閱監視器，隔日循線逮到曾嫌，曾嫌起初還矢口否認，直到曾妻到場，表示丈夫有去市場買魚回家，她還開心分送給親友，曾嫌才坦承犯行，訊後被依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，本月2日凌晨5時許，曾男出門騎腳踏車運動，行經新北市淡水英專路的某日式豬排店時，發現物流公司將裝有食材的保麗龍箱擺放在店門口，曾男見四下無人，先將腳踏車停在附近路口後，拿著塑膠袋折返回店家，將箱內共40片的鯖魚裝袋偷走，隨後徒步離開再騎車回家。

63歲的蘇姓女店長開店時，發現食材遭竊報案，警方獲報趕緊調閱監視器，鎖定一名髮線較高、騎著腳踏車的男子。隔日上午7時，警方巡邏行經淡水中正東路一段3巷口時，發現曾嫌騎腳踏車經過，將他攔下盤查。

警方今天表示，曾男起初矢口否認，直到警方通知曾妻到場，對質曾男是否有拿魚回家，曾妻脫口而出：「有有有！他說是去市場買的。」曾男見事跡敗露，這才坦承犯案。

曾男被逮後向警方供稱，因為一時貪心，才會偷走店家的鯖魚，隨後帶回家給妻子，並謊稱是去市場買的，妻子開心分送，並留下11片鯖魚冰在自家冰箱，警方訊後依竊盜罪嫌將曾男送辦。

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