分屍案》提訊陳伯謙 北檢挑隔音偵查庭問訊

2018-06-26 15:07

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦華山分屍案，今二度提訊目前在押的兇嫌陳伯謙，釐清犯案動機及目前仍未找到的部分遺體下落，而為了避免「樂陞案許金龍當庭痛哭」被庭外記者聽聞事件重演，北檢特別安排陳嫌於整修過、隔音良好的偵查庭內應訊，相鄰的偵查庭也未排定庭訊，就是為了怕陳嫌如情緒激動，恐讓偵查機密外洩。

前年9月，北檢偵辦日商「百尺竿頭」數位科技收購樂陞科技破局案，原以證人身份約談樂陞董事長許金龍，但庭訊時認定許涉案情節升高，當庭將他改列違反證券交易法等案的被告，許聽到後嚎啕大哭，喊道：「這樣我什麼都沒有了！」聲音之大，被庭外距離偵查庭甚遠的記者聽到，引發爭議。

由於偵查庭已老舊，相關數位設備也需更新，北檢趁第三辦公室整修之際，除了新增位於第一辦公室2樓、3樓的偵查庭，也大幅改善偵查庭的隔音措施，藉以落實偵查不公開原則。

下午1時許，身穿黃色上衣、黑色短褲，腳踩白色布鞋的陳嫌，搭乘囚車抵達北檢，在法警戒護下步下囚車，全程低頭，檢方於下午2點開庭偵訊陳嫌，釐清陳嫌割除被害人乳房動機，並追查目前尚未找到的遺體下落，現仍庭訊中。

據悉，本月21日，陳嫌首度被提訊時，是被警方借提至命案現場，由檢警在地檢署外進行偵訊，今天下午2點，則是繼陳嫌當初被移送北檢偵訊遭聲押獲准後，首次被提訊至偵查庭上交代案情。

檢警追查死者雙乳下落，先前在陳嫌北市大同區貴德街住家，找到放在夾鏈袋內的單邊乳房，疑用防腐化學藥劑保存，至於另一邊乳房的下落，陳嫌則供稱已被他丟棄，北檢今二度提訊陳嫌，釐清案情疑點。