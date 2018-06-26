蔡英文親頒反毒有功人士 林書豪也列名

2018-06-26 13:35

〔記者吳政峰／台北報導〕反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮26日假國家圖書館舉辦，共有26個團體與個人榮獲此殊榮，台裔NBA球星林書豪也名列其中，驚豔全場，惟他有事不克到場，委請經紀人代為領獎，而主辦單位法務部為求慎重，特地請來總統蔡英文親自頒獎，以總統之姿證明向毒品宣戰的決心。

獎項共分為緝毒、拒毒、防毒、戒毒等4類，林書豪為警政署推薦的拒毒有功人士，警政署認為他常低調回台宣導反毒，並製作影片呼籲民眾遠離毒品，戮力拒毒有功，予以推薦；林書豪因人在美國無法自受獎，委請經紀人代領。

戒毒組有名受獎人陳慧珠曾是女毒蟲，她曾吸食11年海洛因，嚴重影響身心，有天驚覺要在生與死之間抉擇，才痛定思痛戒毒，至今18年不但沒再碰毒，還常到監所內探望煙毒犯，以自身經歷證明戒毒絕對可以成功。

陳慧珠到監所演講時，都會問煙毒犯「你們希望兒女也吸毒嗎？」全數收容人都回答「不希望」，證明他們知道毒品很危險，此時，陳就會說，如果爸媽還在吸毒，很難勸兒女不碰毒，藉此讓他們醒悟。

陳慧珠認為，監獄無法戒毒，毒癮者的心癮，需靠著信仰、鼓勵與堅持，才有機會逆轉勝，她寫了一本有關戒毒歷程的書，這幾天就會寄到總統府供蔡英文參考。

蔡英文表示，4年100億的反毒經費已陸續挹注，近兩年的緝毒績效較前幾年成長一倍，破獲製毒工廠的案件量也有提升的現象，外界關注的毒品危害防制基金將於明年元旦啟動，種種作為就是要向外界宣示，「不要想挑戰政府的緝毒決心」！

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