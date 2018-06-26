蔡英文親頒反毒有功人士 林書豪也列名

〔記者吳政峰／台北報導〕反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮26日假國家圖書館舉辦，共有26個團體與個人榮獲此殊榮，台裔NBA球星林書豪也名列其中，驚豔全場，惟他有事不克到場，委請經紀人代為領獎，而主辦單位法務部為求慎重，特地請來總統蔡英文親自頒獎，以總統之姿證明向毒品宣戰的決心。
獎項共分為緝毒、拒毒、防毒、戒毒等4類，林書豪為警政署推薦的拒毒有功人士，警政署認為他常低調回台宣導反毒，並製作影片呼籲民眾遠離毒品，戮力拒毒有功，予以推薦；林書豪因人在美國無法自受獎，委請經紀人代領。
戒毒組有名受獎人陳慧珠曾是女毒蟲，她曾吸食11年海洛因，嚴重影響身心，有天驚覺要在生與死之間抉擇，才痛定思痛戒毒，至今18年不但沒再碰毒，還常到監所內探望煙毒犯，以自身經歷證明戒毒絕對可以成功。
陳慧珠到監所演講時，都會問煙毒犯「你們希望兒女也吸毒嗎？」全數收容人都回答「不希望」，證明他們知道毒品很危險，此時，陳就會說，如果爸媽還在吸毒，很難勸兒女不碰毒，藉此讓他們醒悟。
陳慧珠認為，監獄無法戒毒，毒癮者的心癮，需靠著信仰、鼓勵與堅持，才有機會逆轉勝，她寫了一本有關戒毒歷程的書，這幾天就會寄到總統府供蔡英文參考。
蔡英文表示，4年100億的反毒經費已陸續挹注，近兩年的緝毒績效較前幾年成長一倍，破獲製毒工廠的案件量也有提升的現象，外界關注的毒品危害防制基金將於明年元旦啟動，種種作為就是要向外界宣示，「不要想挑戰政府的緝毒決心」！
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
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總統蔡英文與林書豪的經紀人合照。（記者吳政峰攝）
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林書豪為警政署推薦人選。（記者吳政峰攝）
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陳慧珠從女毒蟲變成幫助他人的導師，獲得總統頒獎。（記者吳政峰攝）
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蔡英文總統26日出席法務部107年反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，並親自頒獎給南臺科大紫錐花社等反毒有功人士與團體。（記者朱沛雄攝）
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蔡英文總統26日出席法務部107年反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，並親自頒獎給國防部憲兵指揮部刑事鑑定中心卓擁信中校等反毒有功人士與團體。（記者朱沛雄攝）
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蔡英文總統上午出席法務部107年反毒有功人士團體暨績優毒品危害防制中心頒獎典禮，在致詞中肯定反毒有功人士與團體的貢獻。（記者朱沛雄攝）
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法務部長邱太三讚揚反毒人士。（記者吳政峰攝）
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內政部也派役男參與表演，象徵年輕拒毒。（記者吳政峰攝）