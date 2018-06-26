台鐵爆炸案受害少年 獲120萬元補償金

2018-06-26 13:39

〔記者謝君臨／台北報導〕「台鐵炸彈犯」林英昌，前年在台鐵1258班次區間車引發爆炸，造成25人受傷，最高法院就殺人未遂罪、非法製造爆裂物罪，各判19年10月、10年6月，合併執行29年10月定讞；1名16歲少年當時在車廂內慘遭爆炸波及受重傷，目前仍須復健，台北地檢署核准他獲犯罪被害補償金120萬8895元。

56歲的林英昌罹患扁桃腺癌，求職不順，且與家人相處不睦而離家出走，以車為家，林男想藉自殺行為發洩不滿並引起社會注意，前年4月初，在苗栗買鞭炮，再找鐵工廠裁切鋼管及鑽孔，接著買汽油裝在寶特瓶內，最後製成炸彈。

前年7月7日上午，林背著藏有炸彈的背包，從南投霧社搭車到板橋火車站，改搭往基隆的區間車，列車駛入松山火車站前，林在第6節車廂引爆炸彈，造成25人受傷，並導致台鐵損失176萬4681元。

去年11月，最高法院就林英昌殺人未遂罪、非法製造爆裂物罪，各判19年10月、10年6月，併科罰金30萬元，合併執行29年10月定讞。

當時欲搭車返家的被害少年，案發時年僅14歲，在車廂遭爆炸波及，導致臉部、四肢2至3度燒燙傷約33%體表面積、吸入性灼傷、左下肢開放性骨折併肌肉神經血管斷裂；經治療後，目前仍受有疤痕肥厚、關節攣縮及不穩定傷口形成，即使再經手術，仍無法完全恢復，已達重傷害程度，現仍在復建中。

日前，少年父親代兒子向北檢申請犯罪被害人補償，請求醫療費40萬元、補償減少勞動能力項目100萬元及精神慰撫金40萬元，合計180萬元；北檢昨開會審議，審酌少年當時僅因站在林身旁，即慘遭爆炸波及而受重傷，准予補償他120萬8895元。