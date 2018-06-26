線上遊戲公開頻道 亂傳前女友援交訊息被訴

2018-06-26 13:11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣楊姓男子與王姓女友後心生怨懟，去年8月利用劉姓男子帳號，登入線上遊戲「爆爆王」，並在公開頻道張貼「宜蘭ＯＯ護校援交妹臉書搜尋『王ＯＯ』，LINE『ＯＯ』」等語，令網友識別王女身分，王女不滿憤而報警，檢方偵結後，將楊男依妨害名譽起訴，另楊男盜用劉男帳號部分，因證據不足，則不起訴。

起訴書指出，楊男與王女為前男女朋友關係，兩人分手後，楊男心生不滿，去年8月30日晚間，盜用劉男帳號，登入線上遊戲「爆爆王」以後，在遊戲中散播王女援交等訊息，許多網友透過臉書，查到王女身分，直到網友提醒王女，她才驚覺事態嚴重，憤而報警。

楊男到案後，卻向警方辯稱「他並未以ＯＯ帳號登入爆爆王，並張貼詆毀王女的訊息」，但王女指控，楊男在網路張貼的電話號碼及LINE帳號，都是她在使用，因分手曾發生糾紛，楊男才會在網路詆毀她。

檢警還傳訊帳號所有人劉男到案，劉男稱楊男登入帳號，雖是他申辦，但並未於去年8月30日晚間登入爆爆王，檢方偵結後，將劉男依妨害名譽起訴。

另外，劉男因不滿帳號遭人盜用，控告楊男妨害電腦使用，稱他與楊男素不相識，是楊男盜用他的帳號、密碼登入遊戲內。

但檢方調查，劉男、楊男是臉書好友，且根據臉書帳號歷程資料，發現劉男、楊男兩人曾在102年於臉書對話，劉男說「我沒上就開阿」、楊男則稱「我無聊可以開去玩嗎？」、「哈哈，我無聊開你的看超多裝的」等語。

檢方認為，依對話內容判斷，顯然劉男同意楊男使用遊戲帳號的前例，不排除登入的帳密是經劉男同意所取得，全案不起訴。