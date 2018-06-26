台灣警幫忙尋回錢包 中國學生引毛澤東名言大讚

2018-06-26 12:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕4名中國學生到台灣畢業自由行，負責保管旅費的江姓學生，卻不慎把錢包遺忘在計程車上，錢包有4人全部的旅費，江生立即打電話向中市警方求助，員警迅速調閱路口監視器，聯繫計程車司機，1個小時內就找到錢包及旅費，滿懷感激的江男留下一封感謝信，還引用中共主席毛澤東名言「為人民服務！」，大讚承辦的員警是「人民好警察」。

「為人民服務」是毛澤東在1944年提出的口號，被奉為中國共產黨與中華人民共和國政府，對人民百姓的基本道德義務，不過，中國改革開放後，政治與經濟向右派資本主義靠攏，政府與民間興起「向錢看」風潮，再加上政府與共產黨黨員的貪污腐化，有人將這具名言口號，用嘲諷戲謔態度，改為「為人民幣服務」。

中市警察局第二分局育才所警員林柏邨、吳慶陽，本月18日深夜10時許，接獲江生的報案，他說，4名即將畢業的同學，到台灣自由行，他不慎把錢包遺留在計程車上，錢包內共有新台幣2萬600元與人民幣3000元，是江生與同行3位同學的所有旅費。

江生說，4人原本計畫要在台灣玩10天，行程才走到第3天，卻遺失所有盤纏，如果錢包找不回來，行程可能要提早結束，對於自己的疏忽感到十分懊惱，警方先將焦急的江生帶回派出所，安撫江生緊張情緒，並調閱路口監視器畫面，根據江生所提供的時間、地點及行車路徑，逐一過濾可能的計程車。

僅約1個小時，警方就聯絡到計程車司機，在車子後座找到江生錢包，江生錢包失而復得，彷彿卸下了千斤重擔，開心的與員警分享台灣行的心得，員警也熱心地推薦一些私房景點，讓江生一行人留下深刻的印象，江生離去前，特別寫了一封感謝信給協助他的員警，大讚台灣警察效率很高，僅1個小時就找到錢包，是「為人民服務！」的「人民好警察」。