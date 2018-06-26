讓酒測「破功」？男友酒駕被抓 女友急送酒

2018-06-26 12:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府警察局第四分局黎明派出所員警，發現阮姓男子酒駕，正要實施酒測時，阮男的女友卻跑到超商內，買一瓶啤酒，偷偷遞給阮男，想要讓警察的酒測「破功」，員警見她行為怪異，趕緊出手制止，並告知有觸犯妨害公務罪之虞，阮男酒測為0.25毫克，剛好達逮捕法辦的標準，依公共危險罪嫌法辦。

黎明所員警本月12日清晨5時許，在南屯區河南路與大墩十一街口，發現31歲阮男子駕駛黑色自小客車，路口號誌已轉綠燈，車子卻遲遲不行駛，員警盤查阮男時，聞到濃厚酒味，要求配合酒測。

阮男急忙連絡女友與朋友到場，共同商討是否要接受酒測，3人猶豫躊躇之際，女友卻突然離去，留下阮男與友人，不久之後有，員警見阮男女友從超商走出來，手裡拿了一瓶啤酒，形跡相當可疑，遂在旁謹慎戒備。

阮男一開始言明拒測，不過，警方要暫時查扣汽車保管時，阮男又改變心意，表明願意接受酒測，其女友突然遞出啤酒給阮男，想要讓阮男喝酒，讓酒測數據失準，也就是讓警察酒測「破功」，員警早看出這個女人行為怪異，急忙出手取走啤酒制止，並告知她有妨害公務嫌疑，如果再遞酒，將依法逮捕法辦，這個女人才停止動作，阮男酒測值為0.25毫克，全案依觸犯公共危險罪移送地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆