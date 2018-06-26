派駐中國經理和同事妻通姦 還陪她偷偷回台墮胎

2018-06-26 12:22

〔記者楊國文／台北報導〕股票上市的網通大廠游姓品管部主管，5年前偕妻赴中國蘇州工作，游妻卻和也派駐蘇州的陳姓研發經理有姦情並懷孕，陳男為避免姦情曝光，特地陪游妻回台墮胎。不料，游妻與陳兩人在蘇州鬧區星巴克咖啡館熱吻，讓游男撞見，姦情因此曝光，刑事部份，陳男被判刑4月定讞，高院今另判他賠游男40萬元確定。

判決指出，2013年初，網通大廠將游男派赴中國蘇州擔任品管部主管，中國籍妻子亦一同前往，兩人也和更早派駐蘇州的陳姓研發經理互動頻繁。

沒想到，陳男、游妻2013年7月竟發展出地下情，且行徑愈來愈大膽，2014年10月，陳男竟跑到游男位於蘇州工業園區的住處和游妻幽會，遭游男撞見兩人抱在一起，游男雖懷疑有內情，陳男與游妻兩人均否認婚外情。

1個月後，陳男、游妻不在乎他人眼光，竟在蘇州鬧區的星巴克咖啡店玩親密自拍、熱吻、愛撫起來，如同熱戀中情侶，遭游男看到，追問下，游妻坦承姦情及墮胎一事，游男怒告陳男，並求償800萬元。

陳男雖承認兩人交往1年多，偶而會出遊、接吻、愛撫，但堅稱未上床通姦，辯稱當時不知道陳妻回台是進行流產手術，他是以朋友身份陪她到婦產科，並在手術同意書上簽名。

刑事部份，高院查出游妻、陳男在簡訊和LINE中，互以親暱的「老公」、「寶貝」稱呼，且2人多次單獨出遊、親吻，加上游妻已坦承兩人有姦情，認定陳男是游妻墮胎的小孩父親，他才會在手術同意書上簽名，判陳男4月徒刑，可易科罰金12萬元定讞。

高院也認定，陳男不顧和游男的同事情誼，卻偷偷和游妻發生姦情，已侵害陳男的配偶權，並造成身心痛苦，判陳男賠償40萬元確定。