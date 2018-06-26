逆向撞遊覽車 8月大女嬰未坐安全椅重傷

嘉義縣台18線（阿里山公路）34.6公里觸口段，今天上午9點26分發生休旅車與中國旅遊團的遊覽車擦撞事故。（嘉義縣消防局提供）

2018-06-26 12:05

〔記者曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣台18線（阿里山公路）34.6公里觸口段，今天上午9點26分發生休旅車與中國旅遊團的遊覽車擦撞事故，事故造成休旅車內3人受傷，其中1名8個月大的女嬰未坐安全座椅，而是由坐副駕駛座的母親抱在胸前，事故發生時，女嬰頭部撞擊擋風玻璃，造成右耳出血，送醫時昏迷，仍在醫院觀察。

遊覽車劉姓駕駛說，車上搭載16名來自中國黑龍江省的遊客，今早從嘉義市出發沿阿里山公路往阿里山國家森林遊樂區行駛，行經前述路段，發現對向有輛銀色休旅車逆向迎面而來，當下馬上煞車並按喇叭示警，休旅車仍撞擊遊覽車右前車頭，隨即衝進山溝，他及車上遊客飽受虛驚，幸都未受傷。

中埔警分局觸口所警員林正鑫說，休旅車上杜姓男駕駛（24歲）及杜妻方姓女子（22歲）額頭與膝蓋有擦傷，只有輕傷，但車內的8個月女嬰未坐後座的安全座椅，而是由在副駕駛座的母親抱在胸前，導致車禍撞擊，女嬰頭部受到重擊，右耳大量出血；事故原因朝休旅車杜姓駕駛恍神失控方向調查。