分屍案有無共犯？陳嫌未禁見 北檢提抗告

2018-06-26 11:44

〔記者謝君臨／台北報導〕37歲射箭教練陳伯謙，涉嫌殺害高姓女子後分屍7袋棄屍，台北地方法院認定「全案無共犯」，裁定陳嫌收押未禁見，但檢方認為陳嫌僅承認部分犯行，且他供稱兇刀是15公分魚刀，真實性啟人疑竇，全案是否有其他共犯，尚待追查，認定陳嫌有串滅證之虞，應該禁見，因此台北地檢署已向高等法院提起抗告，請求北院重裁將陳嫌禁見。

北院裁定指出，陳男承認犯行，且依分屍刀械、死者屍塊等證據，以及警方從陳男住處搜到死者的包包、證件，認定他涉嫌重大，且在台灣地區並無房屋等資產，逃亡可能性甚高。

此外，陳男犯下殺人案後，將死者大體分屍，運往陽明山區隱匿丟棄，還清洗分屍用的刀械、塑膠墊，顯然害怕犯行被發現，有湮滅證據的行為，足以認定有滅證之虞，因此裁定羈押。

不過，北院認為，檢警目前採集到的事證，並不足以認定有其他共犯，陳男應無串證的可能信，沒有必要禁止他接見通信。

檢警調查，本月1日，30歲高姓女子和陳伯謙於台北市華山藝文特區「野居草堂」小木屋喝酒聊天，期間陳男求歡遭拒，竟將高女掐死後伴屍3天，而後分屍7袋，騎機車載往新北市萬里山區棄屍。

本月18日，警方突破陳嫌心防，動員搜山找到7袋屍塊，北檢訊後將陳嫌依涉犯殺人重罪，且有串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，不過北院則以「全案無共犯」為由，裁定羈押未禁見，對此，北檢提起抗告。