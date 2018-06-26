破獲2製毒工廠！阻652萬人次吸食毒品流入市面

調查局南機站結合雲嘉南、高屏地區調查處站及高屏警方、今宣布於屏東地區破獲兩個製毒工廠，共逮捕6嫌，總計起獲安毒成品約5.7公斤、液態安毒半成品約158公斤、麻黃素106公斤、一粒眠432公克，查扣大批製毒器具及化學物品。（記者黃建華攝）

2018-06-26 11:45

〔記者黃建華／高雄報導〕調查局南機站結合雲嘉南、高屏地區調查處站及高屏警方、今宣布於屏東地區破獲兩個製毒工廠，王姓主嫌為祈求製毒出貨順利，日前還到屏東玉皇宮拜拜，可惜神明不保佑壞人，製毒工廠仍遭瓦解，其中，李姓同夥企圖跳樓逃跑摔斷腳跟，另一杜嫌被逮時脖子還掛著防毒面具，鐵證如山，全案共逮捕6嫌，總計起獲安毒成品約5.7公斤、液態安毒半成品約158公斤、麻黃素106公斤、一粒眠432公克，查扣大批製毒器具及化學物品、運毒車輛1部，訊後依毒品危害防制條例擴大偵辦中。

杜嫌被逮脖子還掛著防毒面具

調查單位指出，據衛福部資料，1公克甲基安非他命可供40人次吸食，這些半成品若製成安毒估計約可供652萬人次吸食。檢調查獲這兩個製毒工廠，及時遏阻免於毒品流入市面毒害國人！

南機站指出，因製造安非他命第一階段「氯化」（俗稱化大料）過程會冒煙並散發濃濃化學味，相當刺鼻，所以王姓主嫌（37歲）選定屏東科技大學後山靠近牛角灣溪河道旁果園，進行化大料製程，然後再將氯假麻黃素移往屏東市某出租透天厝進行氫化及結晶製程，期間，則由王嫌駕小貨車往返載運製毒器具及化學配料，以掩人耳目。

擔心製毒被逮抽空至屏東玉皇宮拜拜

該集團選定端午連續假期，學子返家過節，人煙稀少時連日趕工，又因擔心製毒被逮，還抽空至屏東玉皇宮拜拜，祈求平安順利，殊不知，專案組早掌握其犯行，日夜監控，本月23日見時機成熟，報請檢察官收網拘捕，先查獲第一座製毒工廠，屋內瀰漫製毒氣味，查緝人員戴上防毒面具，起出安毒成品約5.2公斤、液態安毒半成品約158公斤、麻黃素約106公斤，另專案組再接再厲，循線在附近透天厝又查獲該集團另一個製毒工廠，起出安毒0.5公斤及大批製毒器具、化學配料等物品，逮捕潘姓屋主（37歲）。

掃毒過程中，專案組人員先以衝撞鐵捲門揭開攻堅序幕，成功破門後，大批調查局人員及警力一擁而上，當時毒販才剛上工，聽到樓下傳來轟然巨響，立刻朝樓頂奔逃，只有郭姓嫌犯（33歲）因體型過重，來不及逃跑，其餘4名同夥一哄而散，李姓嫌犯（37歲）情急下，竟從5樓樓頂跳至隔壁棟4樓花園，腳跟因此骨折，緊急送醫；另一杜姓嫌犯（22歲）則連續翻躍兩戶陽台，被逮時防毒面具都還掛在脖子上，來不及拿下，成了製毒的鐵證。

附近居民事後表示，王嫌平時對外聲稱在國營事業工作，陽台還會掛小孩的衣服掩人耳目，並噴灑香水降低臭味，雖然層層防護，還是被循線破獲。

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