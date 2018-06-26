婦人被攔檢沒被開罰單 意外促成失聯十餘年親人空中相會

2018-06-26 11:33

［記者楊政郡／台中報導］「母子連心」！台南市55歲張姓婦人10餘年前嫁到台中市，就未曾與娘家聯繫，今年4月娘家母親、弟弟聽說她已離婚，卻連繫不上而報警協尋。張婦說今年母親節特別想念年邁母親，想要聯繫卻因手機（2G）未升級，家中電話號碼也忘了，本月24日晚上一分局員警攔查騎機車的張婦，沒開罰單，反而協助她在空中與母親及家人相會，真是感激不盡。

台中市一分局西區所員警，24日晚間在綠川西街巡邏，看到婦人騎機車緩慢、搖搖晃晃，攔下盤查，意外促成這場空中相會。

攔查張婦後由警用電腦查詢，張婦竟是今年4月其台南市歸仁區家人報案協尋對像，張婦弟弟向警方報案，說姐姐10幾年前嫁到台中市來，最近聽說她離婚卻遲遲沒有與家人連繫，家人很擔心她，報請協尋。

警方得來全不費工夫！在馬路上攔檢到張婦，而張婦一聽到家人在找她，眼眶泛淚徐徐道來，她說真是「母子連心」！十幾年前她嫁到台中，沒有得到家人的祝福，賭氣不跟家人連繫，婚姻生活上諸多困難而告離婚收場，自己在東區租居生活，以幫傭、打掃維生，更不敢與家人連繫，今年母親節特別想念媽媽，但手機過舊（2G）沒辦法通話、電話號碼也找不到，電信公司人員說一定要升級3G才可以，但簽約就要上萬元，為了省錢加上太忙就沒處理，員警得知後立即把她帶回所，讓她與台南家人電話上空中相會，一解她思母鄉愁。

張女說她還以為警察攔她要開罰單，一聽到母親及弟弟在找她，內心一股暖流，她會抽時間回台南探望母親，也會趕快去換卡片升級，才能隨時與母親及家人空中相會。