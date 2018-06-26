正妹應徵外商開房後落榜 怒控面試官撿屍性侵

2018-06-26 11:12

〔記者錢利忠／台北報導〕外型甜美、學歷顯赫的小晴（化名），2年前到外商獵人頭公司應徵，與面試她的新加坡籍男主管相談甚歡，後來2人私下約出餐敘，幾杯黃湯下肚後，轉往摩鐵開房間，享受魚水之歡；原以為一定會錄取新職的小晴，最後卻被刷下，氣得她翻臉控告性侵；台北地檢署考量此案僅有女方的單一指述，認定罪證不足，今將男方不起訴。

檢方調查，大約2年前，小晴頂著亮眼的學、經歷，滿心期待地到外商獵人頭公司應徵，當時面試她的外籍男主管見她儀態、談吐大方，便在等待面試通知的空檔，私下約她餐敘長談。

自以為獲得面試官賞識，新職一定會被錄取的小晴，獲對方邀約餐敘時，還精心打扮赴約，約會時卸下心防的兩人，就在酒酣耳熱之際，轉戰摩鐵親熱，事後男方還展現紳士氣度，貼心地送小晴離去。

未料，原先滿心期待等著要到新公司上班的小晴，卻在最後關頭被刷下，不敢相信面試結果的她，心情瞬間從天堂掉到地獄，此時，她回想起與面試官約會的種種情節，愈想愈氣，自認被對方欺騙，怒控對方趁她喝醉酒時，對她撿屍性侵，次數共4次。

此案經士林地檢署移轉北檢調查，男方庭訊時否認所有指控，強調兩人是情投意合、你情我願的約會，絕無撿屍性侵等不法情事；檢方比對雙方說詞後，考量全案只有小晴的片面指控，沒有其他證據可證明男方違背小晴的意願，所以認定男方的罪證不足。