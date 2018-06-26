謀生工具撐起油灌車救一命 汽修技師：壞了也沒關係

許家榮說只要能救人謀生工具壞掉也沒關係（記者吳昇儒攝）

2018-06-26 10:45

〔記者吳昇儒／基隆報導〕56歲魏姓婦人22日上午行經基金一路時，遭到油罐車撞倒，左大腿車慘被輾壓變形。附近一家汽修廠技師許家榮，看見消防隊員前來商借千斤頂救人，二話不說親自拿著工具協助，但頂小車的工具，用來頂油罐車十分吃力，完成任務時已經變形，但許家榮卻認為只要能救到人，千斤頂壞了也沒關係。

從事汽修職業10多年的許家榮是在地人，他回想起當天的狀況後，在臉書上抒發自己的心情。他在文中提及，一名婦人被油罐車撞到拖行數十公尺遠，整條腿血肉模糊，消防隊員的充氣式千斤頂無法順利將車頂高，跑到店內求助，第一時間就拿出頂高機幫忙，順利將婦人救出。指揮交通的警察問他，一般小型車頂高機也有辦法頂油罐車？他只說不知道救人要緊，壞了就壞了，結果真的變型了，事後消防隊員抱著一箱水致謝，但婉謝他們的好意。

記者今日實訪33歲許技師，他拿出壞掉的千斤頂說，整個頂盤都嚴重變型，支架也歪了，畢竟它的極限只能頂3.5噸的小貨車，再重的大車真沒試過，當下的念頭只有想著救人，能幫得上忙才是最重要的事；壞掉的千斤頂修起來至少要花掉幾千塊甚至更高，還好店裡有備品可以使用，暫時不會影響工作，但絕對不後悔當時拿出去救人，因為人命比甚麼都還重要，維修的費用他來吸收就好，只希望受傷的阿姨能早日康復，也希望大家看到大車遠離點，還有消防人員真的辛苦了。