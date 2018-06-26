為了加油站經營權 弟打傷哥還誣告罪加一等

2018-06-26 10:44

［記者楊政郡／台中報導］嘉義市黃姓兄弟，在台中市台灣大道旁經營加油站，因經營權之爭，2017年初弟弟持木棍砸毀該加油站內4部加油機、6部電腦、玻璃門扇、冰箱，打傷哥哥，自己因破裂玻璃四散被割傷，竟誣告是被哥哥掐傷，台中地院依毀損、傷害合併判7月，得易科罰金；誣告罪判6月，不得易科罰金。

判決書指出，黃氏兄弟中的弟弟（44歲），因家族企業的經營權之爭與哥哥有嫌隙，2017年元月24日單槍匹馬持木棍，到該公司旗下位於台中市龍井區台灣大道旁某加油站，不分青紅皂白就朝4部電子加油機、加油島上櫃台玻璃猛砸，加油島上電腦主機、螢幕等砸毀，破裂玻璃四處橫飛，工讀生站一旁嚇得不敢出聲。

這樣還不夠，弟弟又衝進辦公室，砸毀大門玻璃門扇、多部電腦、冰箱等，而現場負責人黃姓哥哥出來查看，木棍也朝哥哥身上招呼，造成手臂及腰部多處挫傷、紅腫、瘀青，弟弟自己也因破裂玻璃亂飛，被割傷2.5公分開放性傷口。

此案黃姓哥哥控告弟弟毀損及傷害等罪，而弟弟也去驗傷，反告哥哥掐他脖子造成傷害，但檢察官偵辦後發現傷勢是弟弟自己造成的，對哥哥做出不起訴確定，弟弟又吃上一條誣告罪。

而法官對於毀損及傷害罪，合併判處7月徒刑，可易科罰金，誣告罪判6個月不得易科罰金，除了罰錢還要入監。