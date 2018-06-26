嗆綁大舅子兒還錄音恫嚇「揍扁」 寒舍前董座被判刑

寒舍餐旅前董事長蔡伯府（左）與妻子黃閔暄（右）。（資料照）

2018-06-26 10:02

〔記者溫于德／台北報導〕前寒舍餐飲董事長蔡伯府不但與妻子黃閔暄起爭執、還牽連大舅子黃柏瑜，不但傳文字訊息恐嚇「綁架豬小弟（黃柏瑜兒子）」，還以錄音檔恫嚇「他媽的...揍扁」，事後被依恐嚇罪起訴。蔡首度出庭時認罪，並表示有誠意當面道歉並和解，但大舅子不予理會才未果，法官當時諭知全案改簡易判決；台北地院今依恐嚇危害安全罪判蔡拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

時任董事長的蔡伯府當年娶自家員工黃閔暄曾傳為佳話，卻因一名李姓超跑男業務而變調；據悉，李男2015年在餐廳廁所滑倒摔死，其遺孀在整理遺物時，驚見丈夫與黃女間的LINE對話很是露骨，遂告黃女妨害家庭，但兩造最終和解撤告，黃女獲不起訴處分。

而蔡伯府也因黃閔暄外遇起爭執，順勢牽連大舅子黃柏瑜，去年10月28日下午2時許連續傳訊息給妻子，內容包括「我等等就叫人綁架豬小弟（黃柏瑜之子）叫你哥哥小心一點」、「如果小孩妳敢帶走我就放火燒妳媽媽光復南路的家」等語。

而黃柏瑜洽在黃閔暄身旁得知被嗆後回傳，「你要綁架我兒子喔？我現在先去警察局備案」；此時蔡伯府再嗆「我什麼事情都做得出來不要惹我」、「你等我到你媽媽家放火」，並回傳錄音檔包括「我就是恐嚇，怎麼樣，我恐嚇你」、「你以後不要再讓我在艾美看到你，他媽的，媽的，我叫健身教練把你揍扁，他媽的，把你關起來，我自己來揍你...」等聲音檔。

黃柏瑜事後控告蔡伯府恐嚇，案經檢察官偵辦後依恐嚇罪起訴；法院上月30日排定開庭，庭前雖安排兩造調解，但黃男未到、並透過律師表示「蔡毫無道歉誠意」，沒必要調解，請求法官依法量刑。

至於蔡伯府則當庭認罪，法官基於檢、辯雙方均無聲請調查證據，諭知改為簡易判決，今做出判決。