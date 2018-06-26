暑假學生染毒高峰 教部促大手牽小手反毒

2018-06-26 09:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕7月暑假將至，青少年恐吸毒的機率大增，且新興毒品氾濫讓人防不勝防，根據教育部統計，去年共有1022名學生染毒，其中最多食用K他命，教部宣示，會持續反毒，並將染毒學生視為重點輔導對象，投入資源助其脫離毒海。

根據教育部統計，去年有1022名學生染毒，大多是吸食K他命，而今年1到4月的最新統計數據也出爐，共有153名學生染毒，若比較去年1到4月的數字242人，呈現染毒人數下降；但暑假是學生染毒高峰，如105年的7、8月就有231名學生染毒，到106年人數也下降至137人，但只要有學生染毒，就需努力。

教部學特司科長陳宗志表示，暑假會加強宣導，提醒青少年別涉及不良場所，並配合警政署青春專案，派員跟著警察，訪視KTV、網咖等，並分析青少年染毒較多屬K他命，另亦有不少偽裝的新興毒品，容易誤食，將加強宣導、補貼學校反毒。

淡江大學軍訓室主任張百誠表示，6月6日日由政府指導，淡水地區也團結起來反毒，由台北海洋科技大學、淡江大學、真理大學、聖約翰大學等，加上其他高中職、國中、國小等數十所學校，舉辦「大手牽小手」的反毒宣誓活動。

張百誠說，活動除了學校，更吸引數十名里長加入，自己也親會淡水區公所、淡水警分局等，獲得支持相挺，整個淡水區動員起來，眾人掃街宣傳反毒；另也結合學校服務學習課程，領著大學生到各級學校，傳遞反毒知識。

陳宗志則說，並非暑期才重視反毒，一年365天都要反毒，但找出校園染毒隱匿黑數更是關鍵，不能讓學校知情不報，而面對染毒學生，則是以紅黃綠燈觀念看待，紅燈染毒者需好好輔導，黃燈警戒者也需關懷，綠燈區的學生也要持續宣導；並將在6月30日在桃園舉辦全國反毒大會師，傳達拒毒健康的觀念。

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