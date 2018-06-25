「共體時艱」取消夜間宿舍 消息見光台大醫院火速改善

2018-06-25 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕台灣醫療人員過勞血汗的消息頻傳，近期台大醫院發生取消夜間宿舍，並強迫護理師在環境不佳的地方休息補眠，引起基層護理師的反彈，並質疑「沒有好的睡眠時間，直接影響的就是醫療品質！」最後台大醫院面對反彈壓力只能妥協，宣布將釋出值班床位申請，以解決夜班護理師的住宿需求。

根據《上報》報導，原本台大醫院針對上大夜班的護理師，考量上小夜班的時段為11、12點，因已無大眾交通工具可返家，便提供需自費的臨時宿舍供護理師們休息；但是自今年起，台大醫院卻以「宿舍整修」為由，不再提供夜班女護理師臨時宿舍，替代方案卻是讓這些護理師暫時改到更衣室睡覺，吵雜、簡陋、隔音品質不好，引起護理師的不滿。

有護理師控訴，當小夜班的護理師交班後想睡覺，常已經半夜2、3點了，值大夜班的護理師這時已經上班，卻一起使用這間更衣室；等到早上6點多，值白天班的同事也來了，「大家進進出出的，我們要怎麼好好睡覺？」她指出，護理師肩負的是第一線病人的工作，若沒有完整的睡眠時間，連帶影響的是醫療品質。

也有台大護理師因為台大取消了臨時宿舍，下班後面臨無車可回家也沒地方睡的窘境，住的遠的僅能坐計程車回家；但深夜叫車又有風險，且往返的時間會壓縮休息時間，車資也不便宜，最後只能選擇投宿附近的旅館，因小夜班一排可能是一個月，每個月要花在叫車或投宿的開銷所費不貲，醫院也無法報銷。

台大醫院企業工會籌備會針對此事表示，不敢是男孩是女護理師，只要超時工作、有加班事實，院方都應提供臨時住宿；若無法提供，院方也需協助叫車，並提供特約計程車讓護理師可安全返家，且車資也應實報實銷；若院方不回應訴求，不排除進一步串聯抗議。

台北市勞動局對此表示，基於保護女性員工的健康安全立場，夜間宿舍必須符合安全、隱密性，且至少須一定規模，供員工完整，不受打擾的休息環境。勞動部的官員則強調，這些中大型醫院「不可能沒有休息睡眠的地方」；就算宿舍整修，也應提供其他適合睡眠的地方，若環境不安寧，勞工可透過內部勞資會議反映，或向勞動部檢舉。

台大醫院面對這些爭議，解釋道「醫院已有值班床提供給延遲下班，有暫時住宿需求的同仁。」不過針對交通費的問題，僅表示公務機關無交通費補助，但可申請加班費或加班補休。

不過台大醫院被媒體揭露此事後，6月20日馬上急轉彎，發出聲明稱「7月起會逐步釋出部分職班床位申請，分別有男性6床、女性10床，以解決夜班護理師的需求。」

台大醫院企業工會籌備會雖肯定醫院勇於改變，但也澄清並非如部分長官所言「動輒爆料媒體、毀壞醫院名聲」，而是多次向院方反映都被「共體時艱」敷衍，直到工會與媒體輿論施壓才改善。