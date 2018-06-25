6/25雙贏彩頭獎開出1注 威力彩、今彩539頭獎均摃龜！

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2018-06-25 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月25日）開獎的第107000055期雙贏彩頭獎開出1注，由高雄市岡山區公園西路三段136號的「全都中彩券行」開出；第107000051期威力彩及第107000151期今彩539頭獎均摃龜。

第107000051期威力彩中獎號碼為：「06、22、27、33、35、38。第二區：08。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共1注中獎，可獨得15萬元；肆獎共27注中獎，每注可得2萬元；伍獎共138注中獎，每注可得4000元；陸獎共998注中獎，每注可得800元；柒獎共1905注中獎，每注可得400元；捌獎共9793注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬3363注中獎，每注可得100元；普獎共2萬1659注中獎，每注可得100元。

第107000055期雙贏彩中獎號碼為「05、06、08、09、10、11、12、19、20、22、23、24」，頭獎共1注中獎，可獨得1500萬元；貳獎共25注中獎，每注可得10萬元；參獎共1049注中獎，每注可得500元；肆獎共9938注獲得，每注可獲得100元。

第107000151期今彩539中獎號碼為「06、22、30、37、38」，頭獎摃龜；貳獎共133注中獎，每注可得2萬元；參獎共4774注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8357注獲得，每注可獲得50元。

第107000151期39樂合彩中獎號碼為「06、22、30、37、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共69注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4398注中獎，每注可得1125元。

第107000047期38樂合彩中獎號碼為「06、22、27、33、35、38」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合102注中獎，每注可得5750元；二合共2339注中獎，每注可得750元。

第107000151期3星彩中獎號碼為「226」，正彩共58注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第107000151期4星彩中獎號碼為「4586」，正彩共2注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」