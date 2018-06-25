先當「假老公」再當「假老爸」 戴綠帽每月賺5千

2018-06-25 22:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕鄭姓男子與越南籍阮姓女子假結婚，充當「假老公」，阮女回越南探親與男友發生關係懷孕，返台後產下1女，2人向戶政事務所登記，鄭又當「假老爸」，被移民署高市專勤隊查獲，依偽造文書罪嫌送辦。

移民署今天表示，家住高雄的鄭男（36歲）透過嫁來台灣的越籍女子，介紹妹妹阮女（26歲）假結婚，再向阮女抽取人頭老公費每月5000元，2年來已獲12萬元利益，阮女來台依親未與鄭男同住，四處非法工作。

阮女於2014年2月間回越南探親，久別重逢與男友翻雲覆雨，懷了男友的孩子，她回到台灣於2015年1月產下一女，還邀「假老公」鄭男一同前往戶政事務所，將女嬰登記為與阮女一起親生，繼續冒充「假老爸」，使公務人員登載不實，違反刑法偽造文書罪嫌。

移民署高市專勤隊獲報，啟動偵辦時女嬰已經3歲，鄭男和阮女到案說明時，2人一度堅稱小孩是親生的，辦案人員詢問小孩取名過程，鄭男不是說詞反覆，就是語焉不詳，甚至還說溜了嘴，表示女嬰出生前後，不曾買過嬰兒用品而漏餡，移民署為讓鄭男啞口無言，還推算阮女受孕期間不在台灣，舉證其入出境紀錄，鄭男才坦承不諱。

移民署訊後將充當「假老公」與「假老爸」的鄭男，以及越南籍阮氏姊3人，依違反偽造文書罪嫌移送雄檢偵辦，女嬰已經2歲多，移民署將待判決確定後，撤銷阮女結婚登記及居留許可，安置女嬰再安排返越事宜。