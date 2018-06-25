行員監守自盜挨罰 高院判土銀有2/3過失

2018-06-25 21:42

〔記者楊國文／台北報導〕台灣土地銀行4年前爆發賴姓職員盜領客戶82萬餘元存款，金管會認定土銀內部控管不佳，裁罰土銀300萬元；土銀不滿，向賴男求償，賴男則辯稱土銀受罰與他的盜領行為無因果關連。高院認定土銀有建立內控機制，乃「與有過失」，應為客戶存款遭盜領負擔3分之2過失責任，今判賴男應賠土銀100萬元定讞。

判決指出，2014年3、4月間，賴男利用任職土銀負責辦理存、提款業務之便，盜蓋黃姓婦人存款共82萬餘元。黃婦對盜領原不知情，她過世後，家屬去年察覺異狀，向土銀反映後，賴男出面自首，被依詐欺取財等罪嫌送辦。

審理時，賴男將犯罪所得連同利息3萬餘元全數繳回，一審獲輕判6月徒刑、緩刑2年，須提供義務勞務40小時，他與檢方都沒上訴而定讞。

但金管會調查認定，土銀未建立有效內控制度的缺失，使行員輕易挪用客戶存款、違反銀行法要求健全經營等相關規定，去年裁罰土銀300萬元。

土銀對賴男提告主張，賴男的不法行為，造成銀行承受被罰鍰的損失，應由賴男全額負擔。土銀強調，全國有約150個分行，不能因曾有分行職員發生不誠實行為遭金管會裁罰，就認定土銀與有過失。

賴男出庭宣稱一時不堪經濟壓力而犯案，深感悔悟，已主動離職並向警方自首，他認為，金管會是處罰土銀違反銀行法應建立內部控制及稽核制度的規定，並非直接針對他盜領客戶存款的行為，不應被要求賠償。

一審認定，土銀被認定沒做好內控機制而受罰，土銀和賴男應各負一半的過失責任，判賴男賠償150萬元。

高院審理認為，金管會裁罰土銀的原因，除了賴男盜領行為外，也包括土銀未建立有效內控制度的疏失，綜合認定土銀應負擔3分之2過失責任，據此改判賴男僅需賠償100萬元定讞。