半年變身千萬富翁 檢察官教你這麼做

板橋治安會議參與踴躍。（記者余衡翻攝）

2018-06-25 22:53

〔記者余衡／新北報導〕檢舉縣（市）長賄選，最高可賺1千萬！九合一大選年底即將來臨，新北市板橋警分局今天下午舉辦治安會議，特別邀請新北地檢署主任檢察官洪三峯與會宣導反賄選。洪三峯以高額獎金帶出法務部「積極查賄、壓制暴力及全面反賄選」三大目標及「公正、嚴密、迅速」三大原則，鼓勵民眾積極檢舉賄選，共同淨化選舉風氣。

板橋警方也在治安會議中倡導「安居反毒通報網」，盼民眾發現吸毒或販毒情事立即報警，警方會在第一時間前往查緝，透過警民合作共同打造無毒家園，另暑期期間警方也實施「青春專案」，鼓勵青少年從事正當休閒及運動，遠離毒品及情色陷阱。

此次會議與會各單位、民代及里長相當踴躍，會中各方針對反毒、反賄選議題進行意見交流，部分里長將洪三峯視為法律活字典，提問內容五花八門，包括被誣告賄選的處理方式，以及選舉前辦理里民活動是否構成賄選等問題，洪三峯也逐一解答釋疑，現場反應相當熱烈。

板橋警分局長王文澤會後呼籲「檢舉賄選，人人有責！」盼候選人絕不買票、使用暴力或其他不正當手段競選，而民眾若發現疑似賄選一定要勇於檢舉，內容及身分絕對保密，全民共同反賄才能健全民主政治，達成選賢與能的目標。