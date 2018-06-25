大哥帶小三亡命天涯偷生子 小弟竟出賣大哥密報大嫂

2018-06-25 23:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕殺人前科犯張姓男子假釋出獄後犯案累累，遭檢方通緝期間，跟小三亡命天涯，還生下一個男孩，哪知效忠夫人的幫中小弟得知後，將此情資密報給大嫂林女，她憤而提告，檢警果真查出小三的私生子，並由張男領養，檢方最後依妨害家庭罪嫌起訴張男。

檢方調查，混幫派的張姓男子（45歲），1996年間曾打死人，入監服刑6年多，2012年間假釋出獄。保護管束期滿又帶著小弟四處火併，犯下多起案件，遭到新竹檢警通緝，四處逃亡。

逃亡期間，他竟背著元配，偷偷帶著陳姓小三（36歲）四處躲藏，還讓陳女生下1子。張男的小弟看不慣大哥作風，向大嫂林女通風報信，傳簡訊給大嫂「大哥跑路期間，帶著陳女一起」，林女憤而向新竹檢警提告。

小三遭傳喚 始知情人竟已婚有家庭

由於林女只有丈夫小弟的簡訊，但完全無抓姦在床的證據，因此檢警調閱張男的戶籍資料，發現去年4月間張男竟領養了1名男孩，才查出男孩的生母陳女資料，並通知到案說明。

陳女接獲傳喚通知書向檢警說明，才發現自己是小三，並坦承兒子是與張男所生，不過她完全不知道情人竟是已婚有家庭的男子。檢警也傳喚張男的小弟作證，其小弟也證稱「沒人跟陳女說大哥有『大嫂』，她只是『二嫂』」，檢方認為陳女在不知情之下，成為張男小三，因此不起訴處分。不過，2人所生的1歲男孩，成為張男、陳女通姦證據，因此檢方依妨害家庭罪嫌起訴張男。