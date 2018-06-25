被強制猥褻還纏著對方買香水？法官判無罪

2018-06-25 22:57

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹高姓男子遭林姓女子指控以假借購買情趣香水為由，趁機強吻嘴巴及耳朵且襲胸得逞。林女假借女兒在哭，讓高男慾火頓時消滅才逃出狼爪，新竹地院調查發現林女指述前後不一，且案發後仍與高男聯繫，未提及遭強制猥褻情事，與常情不合，加上無其他證據佐證，最後諭知高男無罪。

據了解，高男也曾遭一名15歲少女指控性侵成孕，法官從2人的LINE及臉書訊息抽絲剝繭，認定2人是合意發生性關係，而不是遭強迫，且驗少女生下的小孩DNA確認生父另有其人，高男獲判無罪。

此次高男又遭強制猥褻罪嫌起訴，高男告訴法官，當時林女確實曾坐在他車上，堅稱沒強制猥褻。當時她坐在車上還將香水噴在自己身上給高男聞，後來她聽到小孩哭了就下車沒再回來，他就開車離開，事後林女還在臉書聯絡，盼他買她的商品。

法官發現2人對話記錄「高男：產品我會幫你推銷，保證賣出十件」、「林女：你要不要先把我身上的帶走，我現在很缺錢，剛剛餵妹妹喝奶，再上來一下，拜託，我明天還要買奶粉，4000要嗎？」「高男：我4千買也可以啊，哈哈，可是妳要跟我試試看嗎？」

法官認為從對話訊息可發現，2人於案發後仍有密切對話，且都是有關於購物物品，未提及強制猥褻情況，也沒有指責對方，還積極要求被告與她見面討論有關購買產品之事，認為原告案發後情緒反應，與一般被害人遭受侵害後沮喪、恐懼等情緒，且不願意與被告有聯繫見面的常情不符，因此認定被告辯詞並非杜撰，而是可採信的。

加上其他證人證詞都轉述林女指述，並無親眼所見，且檢方所提證據無法讓法官做出有罪的心證，又未提出其他積極證據，因此判高男無罪。