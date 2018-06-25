人夫激戰2名「五十路」熟女 拍性愛影片成鐵證

已婚的40多歲黃姓男子，背著妻子和50多歲的康姓、江姓婦人搞上，不僅上摩鐵翻雲覆雨，還拍下激戰的影片珍藏。（示意圖）

2018-06-25 20:00

〔記者黃捷／台北報導〕已婚的40多歲黃姓男子，背著妻子和50多歲的康姓、江姓婦人搞上，不僅上摩鐵翻雲覆雨，還拍下激戰的影片珍藏，未料被妻子發現，成為通姦鐵證，士林地檢署依妨害婚姻起訴康婦、江婦。

日本AV界有專門以中年女優演出為號召的「五十路」系列，日文「五十路」就是指年逾50的中年女子。

起訴書指出，黃男2014、2015年間數度前往江婦位於台北市北投區的住處發生性行為，2015年間還帶著康婦，上新北市蘆洲區某汽車旅館做愛，黃男拍下性愛影片，直到去年4月車禍住院，手機交由妻子保管，通姦犯行才被妻子發現。

檢察官勘驗影片，除了有康婦全身赤裸洗澡的影片，還錄到了性愛時的各種鹹濕對話及呻吟聲，包括「這樣有爽嗎」、「你好厲害」、「大力點」、「射一堆」等等，交戰時江婦還問「你老婆叫你什麼」，因而認定2人通姦。

雖然黃妻指控通姦次數更多，但因3人均否認，檢察官只能依有錄影的部分，認定江婦7次、康婦3次通姦犯行，依妨害婚姻起訴2婦。但因黃妻另對老公撤告，黃男因此全身而退。