消防員救溺制服之爭 網路論戰火未歇

望安溺水案消防人員未著制服〈藍色衣服者〉，消防局內部檢討意外引發論戰。（資料照）

2018-06-25 19:51

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕救溺究竟是救人第一？還是制服形象第一？澎湖縣望安消防分隊日前拯救溺者，爆發備勤人員未穿制服爭議，網路話題持續發燒，獲救者妻子也出面為小隊長蔡曜任求情；但這把火延燒受創最重的是澎湖縣政府消防局，此事已引發不少同仁反彈。

由於望安為離島，消防人力受限於集休影響，遇到事故常有捉襟見肘的情況，必須與將軍消防小隊相互支援，9日望安網垵口劉姓中華電信員工與友人浮潛時發生溺水意外，第一時間先被同伴救起、施以CPR搶救，隨後望安消防小隊感到接手急救，劉姓浮潛客在三總加護病房住院10天幸運康復，還為此辦慶生會慶祝重獲新生。

原本是好事一樁，不料當日搶救的現場照片曝光，在場海巡、岸巡人員及警察都身著制服，唯獨消防員只穿著藍色工作服，消防局在內部LINE群組討論懲處，當事人蔡曜任心覺委屈，直接PO上臉書，網友瘋傳，幾乎一面倒為小隊長抱屈，消防局反成箭靶，發言的副局長許文光更成為網友口中的妖魔化身。

消防局私下透露，爭議點在備勤也應著制服，藍色工作服雖也是公發制服，但106年就已換成紅色制服，至於網友質疑應以救人為先，這點無可置疑，其實懲處時應該只會施以口頭警戒或記劣蹟，原本是茶壺內的風暴，卻因LINE對話被私自截圖公開，讓其他消防局人員也受牽連，甚至讓同事間反目、PO文反擊。