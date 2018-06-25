美麗華朱門恩怨 黃世杰被妻控偽造文書開庭怒反駁

美麗新娛樂公司董事長黃世杰（右）被控偽造文書，今到台北地院開庭，他否認犯罪。（記者張文川攝）

2018-06-25 20:22

［記者張文川／台北報導］台北美麗華大直影城因經營權之爭擺不平，宣布本月22日起停業1個月，集團內鬥也對簿公堂，美麗新娛樂董事長黃世杰被妻子陳寶珠控告涉嫌偽造印章，在董監事會議紀錄蓋假章，據以向高雄銀行貸款1億元，台北地檢署依偽造文書罪嫌起訴；台北地院今首度開庭，黃世杰否認犯罪，反指陳寶珠是「為告而告」。法官將擇期再開庭。

黃世杰與陳寶珠在澳洲結婚，兩人近年打離婚官司，台北地院月前採信澳洲的訴離判決，判准黃世杰的訴請離婚。黃世杰今庭訊結束後只簡短受訪，說全案已進入司法程序，不方便表示意見，又說陳寶珠「根本是為告而告」。

陳寶珠向檢方告發黃世杰在2014年9月16日盜蓋她的印章，在董監事會議記錄上用印，從而向高雄銀行貸款，北檢日前偵結起訴；北院今首度開庭，黃世堅稱沒有偽造文書，說當時的「美麗新」是投資公司，沒有員工，9月16日也沒開董監事會，公司事務都是他自行決定，決定前有先和陳寶珠與家族成員討論過。

對於會議紀錄的產生過程，黃世杰說只記得是員工說陳寶珠不蓋章，要他回家「喬」，他就把會議紀錄帶回家放桌上，後來忘了跟陳寶珠說，但妻子知道有這份文件，以前妻子都會蓋章，他不會懷疑她不肯蓋，「若她不同意，為何不跟我說」？黃的律師補充，當時夫妻尚未交惡，黃沒必要盜蓋印章。

美麗華集團橫跨美麗華百樂園、影城、高爾夫球場等事業，近年爆發家族內鬥，黃世杰除了與妻子的婚姻訴訟，還要面對兄姊的爭奪經營權，今年3月「美麗華娛樂」無預警撤換黃世杰的董事長職務，由二姐黃秋香接任；5月隨即通知終止原本委託給黃世杰擔任董座的「美麗新娛樂公司」執行營業的託管合約，本月21日又決定翌日起暫停營業，以便重置訂票系統與網站，雙方互發聲明指責對方違反競業精神、片面解約不尊重專業。