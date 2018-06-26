追進校園拍小三私生子當證據 才發現已過追訴時效

2018-06-26 00:02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕正宮復仇記！新竹林姓董娘不滿結婚20多年的老公養小三、小四，然後藉機將她休掉，憤而開始找徵信社蒐集證據，一次對小三、小四提起民刑事告訴，過程中甚至跑到高中校園，拍攝小三的私生子做為證據，然因超過舊法的通姦追訴期，加上查無通姦實證，因此民刑事均敗訴，董娘只能徒呼負負。

檢警調查，林女與結褵20多年的老公陳男一路互相扶持，生意作得有聲有色，但陳男因喜歡拈花惹草，作妻子的雖時有所聞老公在外偷吃，但決定睜一隻眼閉一隻眼，為了家庭和樂與老公的事業，始終決定隱忍。

沒想到陳男最後仍因嫌棄枕邊人，於是隨便找了些個性不合等理由，雙方在2015年協議離婚，事後有許多友人暗中告知林女，做錯事的明明就是陳男，為什麼要放過他？於是，林女找來徵信社蒐集證據，開始大老婆的復仇計畫。

首先徵信社查出陳男在1998年與小三吳女產下一子，目前母子與陳男共住在桃園市，為此林女夥同徵信社跑到高中校園內拍照，林女發現父子倆簡直就是一個模子印出來的，更堅信這個高中男孩確實是二人偷生的。

林女又發現，陳男在2015年初與小四鄭女在新竹縣竹北市共築愛巢，彼此在社交場合以夫妻相稱，並在網路留有社交場合合影，憤而控告小三吳女與小四鄭女妨害家庭，並另外提起民事訴訟要求2女各賠償50萬元。

檢方指出，小三吳女通姦部分適用舊法，追訴權時效為5年，縱然高中生是2人所生，但早已過了追訴權時效期限，自不得再行追訴，而應為不起訴處分。

而在小四鄭女部分，林女掌握到鄭女傳給陳男的簡訊「知道你很疼我、很愛我，同樣的我也是一樣地愛你，想你、我要你，不要每次都要想你，每次你都跟我說想我、要找我，打電話給我」然事實上既無扣得通姦物證，亦無其他人證、事證，縱使二人確實同居、合影，並對外宣稱係夫妻，也無法證實二人確實有發生通姦的性交行為，最後檢方將小三、小四全部不起訴，新竹地院民事庭也都駁回正宮求償之訴。