男子偷機車戴鬼臉面具 仍被查獲

江嫌為避免遭到警方查緝，偷機車時都戴著黑色的鬼臉面具。（記者丁偉杰翻攝）

2018-06-25 21:30

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕前年3月甫出獄的28歲江姓男子，因工作不順，想買機車沒錢，竟連續在嘉南地區犯下至少3起機車竊案，偷機車佔為己用，警方從竊車地點監視器畫面調查發現，他為避免遭到查緝，作案時都戴著黑色的鬼臉面具，日前在網咖將他查獲，訊後依竊盜罪嫌送辦。

嘉市警察局八掌派出所長吳政緯表示，日前，警員孟繁文執行肅竊勤務，在興嘉公園附近查抄失竊車輛，尋獲一輛通報失竊重機車，經查，機車置物箱內置放物內有江嫌證件與衣物，江嫌並非車主，且有強盜、竊盜等多項前科，懷疑江嫌偷竊機車。

後來，嘉縣中埔警方致電協尋另一輛在八掌派出所轄區失竊的重機車，員警調閱監視器檢視後，竟發現失竊地點清楚拍攝到江嫌偷機車過程，江嫌作案時戴著黑色的鬼臉面具，行逕相當大膽。

日前，吳政緯帶班執行擴大臨檢勤務，在嘉市仁愛路某網咖臨檢時，赫然發現江嫌正在玩線上遊戲，江不知已遭警方鎖定，面對警方盤查，他起初辯稱自己偷車，後來見紙包不住火，最後帶同員警前往嘉縣民雄及台南市新營區起獲偷來的3輛機車。

江嫌供稱，因工作不順沒錢買機車，因此巡視網咖或路旁機車鑰匙未拔取而偷竊騎乘，自前年3月出獄至今，每每出門就偷竊一輛機車做為代步工具佔為己用，作案時習慣戴黑色鬼臉面具是為了掩人耳目，沒想到還是被警方查獲。